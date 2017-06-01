Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.02 16:33
— В Национальном музее КБР открывается выставка работ молодых художников.( Смотритель Нац.Музе.- А.Темкуева.)
— Чемпион России 2014 года, Мурадин Кушхов не выступит на чемпионате России по вольной борьбе в Ингушетии.
— Совещание авиация-туризм проходит в Нальчик.
-ПМЭФ-2017: КБР и Сбербанк расширяют сотрудничество в финансово-кредитной сфере.
— В Нальчике прошла торжественная презентация «Народных рассказов» Марко Вовчок.
— КРСК вложится в производство рентгеноборудования в КБР.
— В КБР объявлено штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений. (Старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР -А.Алтудов.)

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.06.02 18:40

— Петербург дунейпсо экономикэ форумым и программэм ипкъ итк1э УФ-м и къэрал Советым и чэнджэщак1уэ комиссэм

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.06.02 18:39

— Шимал Кавказны айныууну корпорациясы Къабарты-Малкъар республикада бийик технологиялы медицина рентген

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.06.02 18:38

— Глава КБР Юрий Коков принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.06.02 16:35

— Бытырбыху экономикэ форумым и лэжьыгъэм къыпещэ.

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