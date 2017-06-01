Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.02 16:33

— В Национальном музее КБР открывается выставка работ молодых художников.( Смотритель Нац.Музе.- А.Темкуева.)— Чемпион России 2014 года, Мурадин Кушхов не выступит на чемпионате России по вольной борьбе в Ингушетии.— Совещание авиация-туризм проходит в Нальчик.-ПМЭФ-2017: КБР и Сбербанк расширяют сотрудничество в финансово-кредитной сфере.— В Нальчике прошла торжественная презентация «Народных рассказов» Марко Вовчок.— КРСК вложится в производство рентгеноборудования в КБР.— В КБР объявлено штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений. (Старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР -А.Алтудов.)