Радио КБР 16.00 rus — 2017.06.02 16:33
— В Национальном музее КБР открывается выставка работ молодых художников.( Смотритель Нац.Музе.- А.Темкуева.)
— Чемпион России 2014 года, Мурадин Кушхов не выступит на чемпионате России по вольной борьбе в Ингушетии.
— Совещание авиация-туризм проходит в Нальчик.
-ПМЭФ-2017: КБР и Сбербанк расширяют сотрудничество в финансово-кредитной сфере.
— В Нальчике прошла торжественная презентация «Народных рассказов» Марко Вовчок.
— КРСК вложится в производство рентгеноборудования в КБР.
— В КБР объявлено штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений. (Старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР -А.Алтудов.)