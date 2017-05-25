Радио КБР 16.00 rus — 2017.05.25 16:24
— Сегодня Глава КБР Юрий Коков провел рабочее совещание с руководством городского округа Нальчик по вопросам реконструкции и ремонта дорог столицы республики.
— В Кабардино-Балкарии подготовлен масштабный проект по строительству железной дороги, протяженностью порядка 100 километров.
— В КБР ведется непрерывный мониторинг паводкоопасной обстановки. (ЗАПИСЬ: Ахмед Алтудов, старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР).
— Парламент КБР и Государственный совет Республики Татарстан подпишут соглашение о сотрудничестве. (ЗАПИСЬ: Е.Кансаева, Председатель Комитета по регламенту, депутатской этике и организации деятельности Парламента).

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.25 18:26

— Иужьрей уэзджынэр школхэм къыщеуащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.05.25 18:25

— Республиканы башчысы Юрий Коков правительствону юйюнде ишчи кенгеш бардыргъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.25 18:24

— Глава КБР Юрий Коков сегодня провел совещание по вопросам реконструкции и ремонта дорог в Нальчике.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2017.05.25 16:26

— К1уэк1уэ Юрий зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.05.25 16:25

— Республиканы башчысы Юрий Коков правительствону юйюнде ишчи кенгеш бардыргъанды.

Подробнее