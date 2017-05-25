Радио КБР 16.00 rus — 2017.05.25 16:24

— Сегодня Глава КБР Юрий Коков провел рабочее совещание с руководством городского округа Нальчикпо вопросам реконструкции и ремонта дорог столицы республики.— В Кабардино-Балкарии подготовлен масштабный проект по строительству железной дороги, протяженностью порядка 100 километров.— В КБР ведется непрерывный мониторинг паводкоопасной обстановки. (ЗАПИСЬ: Ахмед Алтудов, старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР).— Парламент КБР и Государственный совет Республики Татарстан подпишут соглашение о сотрудничестве. (ЗАПИСЬ: Е.Кансаева, Председатель Комитета по регламенту, депутатской этике и организации деятельности Парламента).