Радио КБР 16.00 rus — 2017.05.24 16:29

— Сегодня в Парламенте КБР наградили победителей проекта «Адыгэ хабзэ»(А. КОГОТЫЖЕВ)— Около 800 жителей трех населенных пунктов КБР остались без газа из-за упавшего дерева (А. АЛТУДОВ)— В Кабардино-Балкарском бизнес-инкубаторе пройдут лекции по предпринимательству (А. ХУРСИНОВ)— Кинорежиссёр из КБР Кантемир Балагов представил на Каннах свой фильм при поддержке известного актёра Колина Фаррелла.— Дзюдоист из КБР Аюб Блиев — победитель молодежного Кубка Испании по дзюдо.