Радио КБР 16.00 rus — 2017.05.24 16:29
— Сегодня в Парламенте КБР наградили победителей проекта «Адыгэ хабзэ» (А. КОГОТЫЖЕВ)
— Около 800 жителей трех населенных пунктов КБР остались без газа из-за упавшего дерева (А. АЛТУДОВ)
— В Кабардино-Балкарском бизнес-инкубаторе пройдут лекции по предпринимательству (А. ХУРСИНОВ)
— Кинорежиссёр из КБР Кантемир Балагов представил на Каннах свой фильм при поддержке известного актёра Колина Фаррелла.
— Дзюдоист из КБР Аюб Блиев — победитель молодежного Кубка Испании по дзюдо.

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.24 18:28

— Щ1алэгъуалэ гъэсэныгъэм теухуа проектым щытек1уахэр щагъэлъап1э зэ1ущ1э КъБ-м и Парламентым нобэ щек1уэк1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.05.24 18:27

— КЪМРны профсоюзларыны бла тиширыуларыны биригиулери субботник бардырлыкъдыла

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.24 18:25

— В КБГУ сегодня стартовал «Предмашук»

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