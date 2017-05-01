Радио КБР 16.00 rus — 2017.05.24 16:29
— Сегодня в Парламенте КБР наградили победителей проекта «Адыгэ хабзэ» (А. КОГОТЫЖЕВ)
— Около 800 жителей трех населенных пунктов КБР остались без газа из-за упавшего дерева (А. АЛТУДОВ)
— В Кабардино-Балкарском бизнес-инкубаторе пройдут лекции по предпринимательству (А. ХУРСИНОВ)
— Кинорежиссёр из КБР Кантемир Балагов представил на Каннах свой фильм при поддержке известного актёра Колина Фаррелла.
— Дзюдоист из КБР Аюб Блиев — победитель молодежного Кубка Испании по дзюдо.