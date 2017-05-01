Радио КБР 16.00 rus — 2017.05.23 16:33
— Сегодня в Парламенте КБР обсудили исполнение республиканского бюджета за 2016 г. (ЗАПИСЬ: З.Лихов, министр финансов КБР).
— В Центре образования «Успех» наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». (ЗАПИСЬ: Т.Егорова, Председатель Парламента КБР).
— В Пятигорске говорили о регулировании режимов работы водохозяйственных комплексов бассейнов-рек Терек и Кума. (ЗАПИСЬ: А.Алтудов, старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР).

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.23 18:33

— КъБм и бюджетыр зэрагъэзэщ1ам Парламентым щытепсэлъыхьащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.05.23 18:32

— Пушкинни туугъан кюнюнде эришиу боллукъду.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.23 18:20

— Сегодня в Парламенте КБР обсудили исполнение республиканского бюджета за 2016 г.

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