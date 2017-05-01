Радио КБР 16.00 rus — 2017.05.23 16:33

— Сегодня в Парламенте КБР обсудили исполнение республиканского бюджета за 2016 г.(ЗАПИСЬ: З.Лихов, министр финансов КБР).— В Центре образования «Успех» наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». (ЗАПИСЬ: Т.Егорова, Председатель Парламента КБР).— В Пятигорске говорили о регулировании режимов работы водохозяйственных комплексов бассейнов-рек Терек и Кума. (ЗАПИСЬ: А.Алтудов, старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР).