Радио КБР 16.00 rus — 2017.05.15 16:36
— Глава КБР провел совещание по подготовке к Дню Государственности КБР и 460-летию добровольного присоединения к России.
— Сегодня– последний день предоставления отчётов по форме СЗВ-М за апрель текущего года.(Ведущий специалист- эксперт пресс-службы ГУ ОПФР России по КБР- З.Алоева.).
— Акция, посвящённая Международному дню памяти жертв СПИДа.
— В Нальчике пройдет республиканский этап всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.05.15 18:25

— КъБ-м и къэралыгъуэм, щ1эныгъэм я махуэр, апхуэдэуи республикэр Урысейм зэрыхыхьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъур

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.05.15 18:23

— Роспотребнадзор инсанланы сакълыкъгъа чакъырады.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2017.05.15 18:22

— Глава КБР провел совещание по подготовке к Дню Государственности КБР и 460-летию добровольного присоединения к России.

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