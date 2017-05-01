Радио КБР 16.00 rus — 2017.05.15 16:36

— Глава КБР провел совещание по подготовке к Дню Государственности КБР и 460-летию добровольного присоединения к России.— Сегодня– последний день предоставления отчётов по форме СЗВ-М за апрель текущего года.(Ведущий специалист- эксперт пресс-службы ГУ ОПФР России по КБР- З.Алоева.).— Акция, посвящённая Международному дню памяти жертв СПИДа.— В Нальчике пройдет республиканский этап всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».