Радио КБР 16.00 rus — 2017.05.05 16:23

— Сегодня Глава КБР Юрий Коков встретился с ветеранами республики.(ЗАПИСЬ: Ю.Коков )— В Минобрнауки КБР прошел семинар-совещание с участием членов ГЭК.— МЧС России по КБР проводит профилактические занятия по противопожарной безопасности в учебных заведениях в период проведения ЕГЭ. (ЗАПИСЬ: А. Алтудов, старший специалист –эксперт по связям с общественностью и СМИ ГУС МЧС России по КБР).— «В любом органе внутренних дел в круглосуточном режиме принимаются сообщения о происшествиях»,- сообщают в УМВД по г.Нальчику. (ЗАПИСЬ: З. Шогенова специалист по связям со СМИ УМВД России по Нальчику).