Радио КБР 16.00 kab — 2017.04.25 16:33

— 1уащхьэмахуэ районым и Тегенекли жылагъуэм дэт «Эльбрус» пансионатым маф1э къыщ1энауэ ягъэуф1ынк1ащ.— Анестезиолог-реаниматологхэм я Ассоциацэм и юбилей зэхуэс нобэ щегъэжьауэ апрелым и 27 пщ1ондэ Налшык щек1уэк1ынущ.— Зеиншэу къэнахэу, зи адэ-анэм я жьауэм щ1эмытыжу республикэм исхэм псэуп1э етыным теухуа 1уэхугъуэм иджы Шэджэм районым щыпищащ. (Быж Светэ – Шэджэм район администрацэм сабий зеиншэхэм я 1уэху дэгъэк1ынымк1э отделым и лэжьак1уэ).— Адыгэ ныпым и махуэр нобэ щагъэлъап1э Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгей республикэхэм.