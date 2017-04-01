Радио КБР 16.00 kab — 2017.04.24 16:27
-1941-45 гъэхэм ек1уэк1а Хэку зауэшхуэм хэтахэм я феплъу щыт дэнлэчхэр гуэшыным теухуа Урысейпсо 1уэхугъуэм КъБ-м нобэ щыщ1идзащ.
-Адыгэ ныпым и махуэ къэблагъэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ Налшык дэт Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал лъэпкъ музейм нобэ къыщызэ1уахащ. (Хьэщэ Иринэ — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал лъэпкъ музейм и унафэщ1ым и къуэдзэ).
— Адыгэ нарт эпосым къытращ1ык1а «1эдииху» спектаклым и премьерэ Налшык дэт Музыкэмк1э къэрал театрым нобэ сыхьэт 19-м щ1идзэу щек1уэк1ынущ.(Акъ Динэ – Къэрэшей Шэрджэс республикэм дэт шэрджэс драмтеатрым и унафэщ1).