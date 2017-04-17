Радио КБР 16.00 kab — 2017.04.17 16:32
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий нобэ 1э зыщ1идза унафэм ипкъ итк1э республикэм щ1ыуэпсыр хъумэнымрэ экологиемк1э и министру ягъэуващ Шаваев Ильяс.
— КъБ-м курортхэмрэ туризмымк1э и министру лэжьа Хьэсанэ Ислъам нэгъуэщ1 лэжьыгъэ 1энат1э зэрагъак1уэм къыхэк1ыу министр къулыкъум трагъэк1ащ.
— КъБ-м экономикэ шынагъуэншагъэмк1э Советым и секретару ягъэуващ Тату Казбек.
— 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэ дивизием и фэеплъу пхъэхуейуэ 115-рэ Къэхъун жылагъуэм дэт езанэ курыт еджап1эм нобэ щыхасащ. (Хьэхъупащ1э Iэмин – Къэхъун жылагъуэм дэт е 1-нэ курыт еджап1эм и унафэщ1).
— Бэнэк1э хуитымк1э КъБ-мрэ Абхъаз республикэмрэ я гуп къыхэхахэр Налшык щызэпеуэнухэщ.