Радио КБР 16.00 kab — 2017.02.24 16:40
-Хэкум и хъумак1уэм и махуэм и щ1ыхьк1э февралым и 23-26 махуэхэр ди къэралым мылэжьэгъуэ махуэу щагъэуващ.
-Хэкум и хъумак1уэм и махуэм теухуауэ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий республикэм щыпсэухэм зызэрахуигъазэр.
-«Сочи-2017» инвестицэ форумым КъБ-м къыбгъэдэк1 гупыр хэтынущ.
-Экологием и илъэсым хиубыдэу Дзэлыкъуэ районым и жылагъуэхэм пхъэнк1ий зрадзэ контейнерыщ1эхэр щагъэуващ.
-Ди лъэпкъ щэнхабзэм, 1эпщ1элъапщ1агъэи епха лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэ мартым и 31 пщ1ондэ Прохладнэ щек1уэк1ынущ. (Бекъан Ленэ – Прохладнэ дэт художествэмк1э школым и егъэджак1уэ).