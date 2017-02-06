Радио КБР 16.00 kab — 2017.02.06 16:38
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий нобэ 1ущ1ащ УФ-м и къэрал Думэм хэт ЛДПР политпартым и л1ык1уэхэм.
— Урысейм зыхъумэжыныгъэмк1э министерствэм и вертолетхэм 1уащхьэмахуэ лъапэ зыщагъасэ.
— Экологием и илъэсым хиубыдэу зи узыншагъэм сэкъат и1э сабийхэм я сурэт гъэлъэгъуэныгъэ Налшык щек1уэк1ынущ. (Бэдракъ Аминэ — Налшык къалэ округым лэжьыгъэмк1э, социальнэ дэ1эпыкъуныгъэмрэ ц1ыхухэм лэжьыгъэ 1энат1э етынымк1э управленэм и зы къудамэм и унафэщ1).
— Бахъсэн районым ит сабий садхэм я гъэсэн ц1ык1ухэр гуащэ спектакль гъэувынымк1э зэпрагъэуащ.