Радио КБР 16.00 kab — 2018.05.08 16:29
-УФ-м и Президент Путин Владимир «2024 гъэ пщ1ондэ УФ-м и зыужьыныгъэм теухуауэ ягъэзэщ1эн хуей стратегие къалэнхэм» теухуа унафэм 1э щ1идзащ.
-1941-45 гъэхэм ек1уэк1а Хэку зауэшхуэр совет сэлэтхэм я Тек1уэныгъэк1э зэриухрэ илъэс 73-рэ зэрыхъур ди республикэм мы махуэхэм щагъэлъап1э.
— Тек1уэныгъэ Иныр къыщыс махуэшхуэм ирихьэл1эу дэтхэнэ зы унагъуэми ягу къагъэк1ыж зауэ лыгъэм хэта я 1ыхьлыхэр. (Болэт (Блэныхь) Зоя – Хэку зауэшхуэр зи нэгу щ1эк1а, зи адэ зауэм л1ыгъэ зрихьэу хэтахэм ящыщщ).
— Ред фокс Эльбрус къэрал зэхуаку фестивалым бжьыпэр щиубыдащ Австрием къик1а Зальчер Доминик.

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.05.08 18:25

— Белавенцев О. Тек1уэныгъэм и махуэшхуэмк1э КИФО-м щыпсэухэм ехъуэхъуащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.05.08 18:24

— Тамбла «Ёлюмсюз полкка» КъМ-р да къошуллукъду.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.05.08 18:22

— Программа праздничных мероприятий, посвященных73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 kab — 2018.05.08 16:29

-УФ-м и Президент Путин Владимир «2024 гъэ пщ1ондэ УФ-м и зыужьыныгъэм теухуауэ ягъэзэщ1эн хуей стратегие къалэнхэм» теухуа унафэм 1э щ1идзащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2018.05.08 16:28

— Тамбла «Ёлюмсюз полкка» КъМ-р да къошуллукъду.

Подробнее