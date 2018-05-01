Радио КБР 16.00 kab — 2018.05.08 16:29
-УФ-м и Президент Путин Владимир «2024 гъэ пщ1ондэ УФ-м и зыужьыныгъэм теухуауэ ягъэзэщ1эн хуей стратегие къалэнхэм» теухуа унафэм 1э щ1идзащ.
-1941-45 гъэхэм ек1уэк1а Хэку зауэшхуэр совет сэлэтхэм я Тек1уэныгъэк1э зэриухрэ илъэс 73-рэ зэрыхъур ди республикэм мы махуэхэм щагъэлъап1э.
— Тек1уэныгъэ Иныр къыщыс махуэшхуэм ирихьэл1эу дэтхэнэ зы унагъуэми ягу къагъэк1ыж зауэ лыгъэм хэта я 1ыхьлыхэр. (Болэт (Блэныхь) Зоя – Хэку зауэшхуэр зи нэгу щ1эк1а, зи адэ зауэм л1ыгъэ зрихьэу хэтахэм ящыщщ).
— Ред фокс Эльбрус къэрал зэхуаку фестивалым бжьыпэр щиубыдащ Австрием къик1а Зальчер Доминик.