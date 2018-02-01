Радио КБР 16.00 kab — 2018.02.01 16:34

— Республикэм и муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я Советым и зэ1ущ1эм УФ-м и Президент хэхыныгъэхэм зызэрыхуагъэхьэзырым нобэ щытепсэлъыхьащ.-Нобэ щегъэжьауэ февралым и е 8-нэ махуэ пщ1ондэ КъБ-м щ1эныгъэм и тхьэмахуэ щек1уэк1ынущ.-Сталинград и деж щек1уэк1а зэхэуэ гуащ1эр совет сэлэтхэм я тек1уэныгъэк1э зэриухрэ илъэс 75-рэ зэрыхъум теухуа пэк1у пщэдей Налшык щек1уэк1ынущ.-КъБ-м и Правительствэм и унэм нобэ щыхэплъащ республикэм школыщ1эхэр щыухуэным теухуа проект-унафэм.