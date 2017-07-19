Радио КБР 16.00 kab — 2017.07.19 16:30
-«Кавказым мылъку хэлъхьэ» жыхуи1э хьэрычэтыщ1эхэм я е 4-нэ сессия нобэ Налшык къыщызэ1уахащ.
— Республикэм щылажьэ лагерь, санаторийхэм сабийхэм зызэрагъэпсэхум нэхъ тк1ийуэ к1элъылъыну къигъэуващ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий.
— Прохладнэ районым Балъкъыпсрэ Бахъсэныпсрэ щызыхэлъадэм деж псым 1уихар къалъыхъуэ.
— Шэрэдж районым метр мини 3-рэ 900-рэ зи лъагагъ къуршым щыхуащ Латвием къик1а альпинистыр.
— Урысейм и щ1ып1э нэхъ дахэ дыдэу зыплъыхьак1уэхэм 1эмал имы1эу зрагъэлъэгъун хуейхэм я бжыгъэм хэтщ 1уащхьэмахуэ уардэ.