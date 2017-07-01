Радио КБР 16.00 kab — 2017.07.05 16:31

— Егъэджак1уэхэм я къалэнхэр я гугъуагъ елъытауэ зыщхьэщыхауэ щытыным хуэгъэза федеральнэ системэр япэу къыщыхалъхьэну субъектхэм яхэтщ КъБ-рри— «Унагъуэщ1эхэм псэуп1э етын» федеральнэ программэр Налшык къалэ округ администрацэм щыгъэзэщ1эным мы гъэм сом мелуан 55,6-рэ хухахащ.— 1эщ лъэпкъыф1хэр гъэхъуным елэжьхэм субсидие яхухэхыным теухуауэ 1эщ гъэхъуным пэрытхэм я заявкэхэр КъБ-м мэкъумэш хозяйствэмк1э и министерствэм июлым и 11 пщ1ондэ къыщы1ахынущ.— Бахъсэн районым и бэджэндырылажьэхэр мы махуэхэм зи ужь ит 1уэхугъуэхэм теухуауэ. (Къаскъул Хьэмидбий — Бахъсэн район администрацэм мэкъумэш хозяйствэмк1э управленэм и унафэщ1).— Шэрэдж районым и ц1ыху ц1эры1уэхэм я фэеплъу шыгъажэхэр республикэ ипподромым июлым и 9-м щек1уэк1ынущ.