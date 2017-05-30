Радио КБР 16.00 kab — 2017.05.30 16:33
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— Бюгюн республикалы парламентни комитетини Нальчикни бийик вольтлу заводунда кенгеши ётгенди.
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— Сегодня состоялось Выездное заседание Парламентского комитета по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству.
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