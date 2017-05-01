Радио КБР 16.00 kab — 2017.05.11 16:29

— Евтушенко Николай и ныбжьыр илъэс 96 зэрырикъумк1э абы ехъуэхъуащ К1уэк1уэ Юрий.— Дызыхуэк1уэ илъэси 10-20-м производствэм нэхъыбэу къыщагъэсэбэпынур робот, машинэщ1эхэрщ-КъБ-р, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ республикэхэм я ц1ыхубэ артист Нэхущ Чэрим КъБКъУ-м щеджэхэм мы дакъикъэхэм я1уощ1э. (Езауэ Мадинэ – КъБКъУ-м и адыгэ щэнхабзэ центрым и унафэщ1).— КъБ-м щыщ каскадер Скрипко Геннадий Нартсанэ и 1эгъуэблагъуэм щы1э аузым ираша к1апсэ псыгъуэм метр 200-к1э ирик1уащ.