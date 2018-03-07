Радио КБР 16.00 bal — 2018.03.07

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Радио КБР 16.00 kab — 2018.03.07

— Министрым жэуап ирагъэхьынущ

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Радио КБР 16.00 rus — 2018.03.07

— Глава КБР встретился с руководителем ансамбля Росгвардии и чемпионкой мира по легкой атлетике Марией Ласицкене

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