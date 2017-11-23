Радио КБР 16.00 bal — 2017.11.23 16:27

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.11.23 16:29

— КъБ-м и Парламентым 2018 гъэм и бюджетыр къыщащтащ.

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.11.23 16:26

— Сегодня парламент Кабардино-Балкарии принял в первом чтении республиканский бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 …

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