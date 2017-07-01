Радио КБР 16.00 kab — 2017.07.03 16:07

— Шынагъуэншагъэ, видеок1элъыплъыныгъэмк1э системэхэр зыгъэхьэзыр «Ай-Ти-Ви» компаниехэмрэ КъБКъУмрэ я зэдэлэжьэныгъэм нэхъри зрагъэубгъуну я мурадщ

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— «Арт-экспресс. Кавказым и гъуэгухэмк1э» жыхуи1э гъэлъэгъуэныгъэ мы дакъикъэхэм Налшык къыщызэ1уах.

— Хадэхэк1, гъэшхэк1, лыхэк1 яшхынур езыхэм къалэжьыж тезыр езыхьэк1хэм. (1ут Аслъэн – Советскэ жылагъуэм дэт е 5-нэ колонием и унафэщ1).

— Урысейм и географиер къыщыгъэлъэгъуа фестиваль иджы япэу ирагъэк1уэк1ыну я мурадщ.

— «Унагъуэщ1эхэм псэуп1э етын» федеральнэ программэм ипкъ итк1э унэгъащ1эхэм унэ зы1эрагъэхьэн папщ1э сертификатхэр щрат зэ1ущ1э пщэдей Налшык щек1уэк1ынущ.