Радио КБР 15.00 rus — 2018.10.16 15:25

— Президент России подписал указ «О праздновании 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики».— В Минтруда КБР говорили о дополнительных мерах по уменьшению количества безработных.— В Нальчике стартовал слёт Русского географического общества. (ЗАПИСЬ: Т.Мокаев, руководитель молодежного клуба РГО «Альтаир»).— Сафиат Курданова выпустила книгу об изготовлении киизов. (ЗАПИСЬ: С.Курданова, почетный работник общего образования России).— На Ставрополье прошел фестиваль карачаево-балкарской культуры.