Радио КБР 15.00 rus — 2018.10.16 15:25
— Президент России подписал указ «О праздновании 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики».
— В Минтруда КБР говорили о дополнительных мерах по уменьшению количества безработных.
— В Нальчике стартовал слёт Русского географического общества. (ЗАПИСЬ: Т.Мокаев, руководитель молодежного клуба РГО «Альтаир»).
— Сафиат Курданова выпустила книгу об изготовлении киизов. (ЗАПИСЬ: С.Курданова, почетный работник общего образования России).
— На Ставрополье прошел фестиваль карачаево-балкарской культуры.