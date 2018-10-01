Радио КБР 15.00 rus — 2018.10.10 15:25

— В январе 2019 года аналоговое телевещание в КБР будет полностью отключено.(ЗАПИСЬ: С.Желяев, директор филиала российской телевизионной и радиовещательной сети «Радиотелевизионный передающий центр КБР»).— В Нальчике появится «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».— Сегодня в Правительстве КБР говорили о состоянии сельской дорожной сети в муниципальных поселениях. (ЗАПИСЬ: Р.Акопян, директор Управления дорожного хозяйства).