Радио КБР 15.00 rus — 2018.10.10 15:25
— В январе 2019 года аналоговое телевещание в КБР будет полностью отключено. (ЗАПИСЬ: С.Желяев, директор филиала российской телевизионной и радиовещательной сети «Радиотелевизионный передающий центр КБР»).
— В Нальчике появится «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».
— Сегодня в Правительстве КБР говорили о состоянии сельской дорожной сети в муниципальных поселениях. (ЗАПИСЬ: Р.Акопян, директор Управления дорожного хозяйства).

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.10.10 18:28

— Нобэ щегъэжьауэ Мэзкуу щок1уэк1 «Дыщэ бжьыхьэ 2018» Урысейпсо агропромышленнэ гъэлъэгъуэныгъэр.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.10.10 18:26

-Минги тауну тийресинде экология жыяу жолчукъ ишлерикди.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.10.10 18:25

— Сегодня в Правительстве КБР говорили о состоянии сельской дорожной сети в муниципальных поселениях.

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.10.10 15:28

— Муниципальнэ зэгухьэныгъэхэм я Советым и Ассоциацэм и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.

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