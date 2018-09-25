Радио КБР 15.00 rus — 2018.09.25 15:25
— Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.
— Анна Дьяченко возглавила аппарат Общественной палаты КБР.
— Школьник из КБР стал обладателем серебряной медали 5-ой международной выставки юных изобретателей.
— Сотрудники МЧС России по КБР в рамках «месячника безопасности» весь сентябрь проводят уроки по противопожарной безопасности в образовательных учреждениях. ( Ведущий специалист-эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР А.Гулиева.)
— В КБР отмечаются резкие перепады температурного режима. (ЗАПИСЬ: Л.Горюнова, инженер-синоптик Гидрометцентра КБР).