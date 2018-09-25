Радио КБР 15.00 rus — 2018.09.25 15:25

— Госдума ввела уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста.— Анна Дьяченко возглавила аппарат Общественной палаты КБР.— Школьник из КБР стал обладателем серебряной медали 5-ой международной выставки юных изобретателей.— Сотрудники МЧС России по КБР в рамках «месячника безопасности» весь сентябрь проводят уроки по противопожарной безопасности в образовательных учреждениях. ( Ведущий специалист-эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР А.Гулиева.)— В КБР отмечаются резкие перепады температурного режима. (ЗАПИСЬ: Л.Горюнова, инженер-синоптик Гидрометцентра КБР).