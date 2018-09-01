Радио КБР 15.00 rus — 2018.09.11 15:30

-В рейтинге развития системы ГЛОНАСС КБР заняла 73 место.-В Министерстве природных ресурсов и экологии КБР состоялась очередная встреча по разработке технико-экономического обоснования возобновления добычи и переработки на Тырныаузском месторождении.— В Нальчике подвели итоги работы археологической экспедиции Эрмитажа(Пресс-секретарь КБГУ -Н.Солгалова.)— Проводится газификация нового микрорайона в западной части селения Куба Баксанского района.— Сегодня стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый». (ЗАПИСЬ: О.Ткаченко, руководитель пресс-службы МВД по КБР).