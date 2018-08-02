Радио КБР 15.00 rus — 2018.08.27 15:23

— Сегодня прошло августовское совещание педагогических работников КБР.— Делегация КБР представит республику на образовательном форуме «Волга».— Гидроэлектростанции Кабардино-Балкарии успешно прошли пик паводка.-В Нальчике прошло первенство КБР по дзюдо.— Средствами материнского капитала можно компенсировать расходы на приобретенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. (Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М.Битоков.)