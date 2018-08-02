Радио КБР 15.00 rus — 2018.08.27 15:23
— Сегодня прошло августовское совещание педагогических работников КБР.
— Делегация КБР представит республику на образовательном форуме «Волга».
— Гидроэлектростанции Кабардино-Балкарии успешно прошли пик паводка.
-В Нальчике прошло первенство КБР по дзюдо.
— Средствами материнского капитала можно компенсировать расходы на приобретенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. (Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М.Битоков.)