Радио КБР 15.00 rus — 2018.08.27 15:23
— Сегодня прошло августовское совещание педагогических работников КБР.
— Делегация КБР представит республику на образовательном форуме «Волга».
— Гидроэлектростанции Кабардино-Балкарии успешно прошли пик паводка.
-В Нальчике прошло первенство КБР по дзюдо.
— Средствами материнского капитала можно компенсировать расходы на приобретенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. (Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР –М.Битоков.)

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.08.27 18:26

— В Нальчике обсудили вопросы изучения родных языков

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.08.27 15:25

— Егъэджак1уэхэм я август зэхуэсыр нобэ щы1ащ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2018.08.27 15:24

— Юрий Коков Устазланы талгъышлагъанды.

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