Радио КБР 15.00 rus — 2018.08.01 15:20

— Сегодня подвели итоги республиканского конкурса на лучшее чтение стихов Инны Кашежевой.(Организато-А.Дзагаштов.)— Экстренные службы в Тырныаузе приведены в повышенную готовность.(Пресс-службы местной администрации Эльбрусского муниципального района- А.Тарим)— В КБР болеют меньше всех. Министерство здравоохранения РФ опубликовало данные за прошлый год по заболеваемости в разных регионах страны.— Министерство земельных и имущественных отношений КБР сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской республики.