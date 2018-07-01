Радио КБР 15.00 rus — 2018.07.25 15:34
-Два корпуса санатория «Маяк» будут приватизированы.
— Определена структура нового республиканского министерства.
— В результате несоблюдения правил пользования газовым оборудованием двое молодых людей в Кабардино-Балкарии госпитализированы с ожогами(Советник директора по связям с общественностью ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»- В. Иванова.)
— Анатолий Бифов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
— В Нальчике продолжается Первенство России по тхэквондо среди кадетов. (Президент Федерации тхэквондо КБР-А. Шокаров.)

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.07.25 18:19

-УФ-м и Правительствэм Кавказ Ищхъэрэм и туркластер къызэгъэпэщыным ахъшэу сом мелард 18-м нэблагъэ хухихынущ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.07.25 18:18

— КъМ-ны жашау-коммунал мюлкю къышха хазырланады.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.07.25 18:17

— Правительство РФ выделит 18 млрд рублей на развитие туризма на Кавказе.

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.07.25 15:36

— УФ-м и Правительствэм Кавказ Ищхъэрэм и туркластер къызэгъэпэщыным ахъшэу сом мелард 18-м нэблагъэ хухихынущ.

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