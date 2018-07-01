Радио КБР 15.00 rus — 2018.07.25 15:34

-Два корпуса санатория «Маяк» будут приватизированы.— Определена структура нового республиканского министерства.— В результате несоблюдения правил пользования газовым оборудованием двое молодых людей в Кабардино-Балкарии госпитализированы с ожогами(Советник директора по связям с общественностью ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»- В. Иванова.)— Анатолий Бифов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.— В Нальчике продолжается Первенство России по тхэквондо среди кадетов. (Президент Федерации тхэквондо КБР-А. Шокаров.)