Радио КБР 15.00 rus — 2018.07.25 15:34
-Два корпуса санатория «Маяк» будут приватизированы.
— Определена структура нового республиканского министерства.
— В результате несоблюдения правил пользования газовым оборудованием двое молодых людей в Кабардино-Балкарии госпитализированы с ожогами(Советник директора по связям с общественностью ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»- В. Иванова.)
— Анатолий Бифов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
— В Нальчике продолжается Первенство России по тхэквондо среди кадетов. (Президент Федерации тхэквондо КБР-А. Шокаров.)