Радио КБР 15.00 rus — 2018.07.23 15:26

-Турист спасен в горах Кабардино-Балкарии.— Ситуация по бешенству на территории Кабардино-Балкарской Республики остается стабильной.— Следственный комитет Кабардино-Балкарии начал проверку обстоятельств гибели молодого человека в озере Нальчика .— В колонии Нальчика заработал новый лазерный станок.(Зам.начальника колонии, начальник центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ и К1 УФСИН России по КБР -М.Карданов.)-Представители КБР примут участие в фестивале «Наследники традиций».-Сегодня в Нальчике стартовало Первенство России по тхэквондо среди кадетов.