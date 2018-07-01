Радио КБР 15.00 rus — 2018.07.23 15:26
-Турист спасен в горах Кабардино-Балкарии.
— Ситуация по бешенству на территории Кабардино-Балкарской Республики остается стабильной.
— Следственный комитет Кабардино-Балкарии начал проверку обстоятельств гибели молодого человека в озере Нальчика .
— В колонии Нальчика заработал новый лазерный станок.(Зам.начальника колонии, начальник центра трудовой адаптации осуждённых ФКУ и К1 УФСИН России по КБР -М.Карданов.)
-Представители КБР примут участие в фестивале «Наследники традиций».
-Сегодня в Нальчике стартовало Первенство России по тхэквондо среди кадетов.