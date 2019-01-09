Радио КБР 15.00 rus — 2019.01.09

— Новый год в КБР встретили без особых происшествий.(ЗАПИСЬ: К.Беров, главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).— КБР попала в число регионов с низкой стоимостью первичного жилья.— Началось строительства блока ясельных групп при 31нальчикской школе.— Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах. (ЗАПИСЬ: Дж.Тебердиева, государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по КБР).