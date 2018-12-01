Радио КБР 15.00 rus — 2018.12.18

— Вопросы организации предоставления государственных и муниципальных услуг обсуждают в Парламенте КБР(Корреспондент программы «ВЕСТИ КБР»-Ф.Альборова.)— С нового года в Медицинском консультативно-диагностическом центре начнет работу отделение паллиативной помощи .— «Горячая линия» по вопросам оказания помощи туристам работает в Министерстве курортов и туризма КБР.— Кабардино-Балкарская республика в числе регионов с самыми невысокими платежами на одно транспортное средство.