Радио КБР 15.00 rus — 2018.12.14
— Сегодня в Государственном киноконцертном зале сотрудники МЧС по КБР подводили итоги деятельности за год. (Начальник ГУМЧС России по КБР, полковник внутренней службы -М.Надёжин.)
— В Республиканской библиотеке проходит круглый стол посвящённый вопросам волонтёрской деятельности .(Корреспондент программы «ВЕСТИ КБР»-Ф.Альборова.)
— Сегодня Активная молодежь КБР встретилась с депутатами республики.( Заместитель председателя Общественной палаты КБР –Л.Федченко.)
— Сегодня открываются предновогодние ярмарки.

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.12.14

— Урысей МЧС-м и къудамэу КъБ-м щы1эм мы гъэм зэф1игъэк1а лэжьыгъэр щызэхалъхьэж зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.12.14 18:46

— МЧС юсбюздеги жылгъа кёрюдюлени чыгъаргъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2018.12.14

— МЧС России по КБР подвело итоги деятельности за этот год.

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