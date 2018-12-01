Радио КБР 15.00 rus — 2018.12.14

— Сегодня в Государственном киноконцертном зале сотрудники МЧС по КБР подводили итоги деятельности за год.(Начальник ГУМЧС России по КБР, полковник внутренней службы -М.Надёжин.)— В Республиканской библиотеке проходит круглый стол посвящённый вопросам волонтёрской деятельности .(Корреспондент программы «ВЕСТИ КБР»-Ф.Альборова.)— Сегодня Активная молодежь КБР встретилась с депутатами республики.( Заместитель председателя Общественной палаты КБР –Л.Федченко.)— Сегодня открываются предновогодние ярмарки.