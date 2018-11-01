Радио КБР 15.00 rus — 2018.11.08 15:25
— Жители Баксана пожаловались на холод в домах. (ЗАПИСЬ: Р.Ульбашева, инструктор Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы).
— За 8 дней в кадровом конкурсе зарегистрировалось более 2 тысяч участников. (ЗАПИСЬ: К.Мантаева, Руководитель блока оценочных мероприятий «Новой высоты»).
— Спасателям выделили новую специализированную технику. (ЗАПИСЬ: А.Гулиева, ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР).
— В Нальчике обсудили дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда.

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Радио КБР 15.00 kab — 2018.11.08 15:28

— Парламентым и Щ1алэгъуалэ Палатэр зыхаублэ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2018.11.08 15:27

— Парламентни жаш тёлю палатасыны 6-чы къауумун айырыу къууумла барадыла.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 rus — 2018.11.08 15:25

— Жители Баксана пожаловались на холод в домах.

Подробнее