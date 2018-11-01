Радио КБР 15.00 rus — 2018.11.08 15:25

— Жители Баксана пожаловались на холод в домах.(ЗАПИСЬ: Р.Ульбашева, инструктор Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы).— За 8 дней в кадровом конкурсе зарегистрировалось более 2 тысяч участников. (ЗАПИСЬ: К.Мантаева, Руководитель блока оценочных мероприятий «Новой высоты»).— Спасателям выделили новую специализированную технику. (ЗАПИСЬ: А.Гулиева, ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР).— В Нальчике обсудили дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда.