Радио КБР 15.00 rus — 2018.11.08 15:25
— Жители Баксана пожаловались на холод в домах. (ЗАПИСЬ: Р.Ульбашева, инструктор Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы).
— За 8 дней в кадровом конкурсе зарегистрировалось более 2 тысяч участников. (ЗАПИСЬ: К.Мантаева, Руководитель блока оценочных мероприятий «Новой высоты»).
— Спасателям выделили новую специализированную технику. (ЗАПИСЬ: А.Гулиева, ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР).
— В Нальчике обсудили дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда.