Радио КБР 15.00 kab — 2018.07.26 15:30
— КъБ-м экономикэ зыужьыныгъэмк1э и министерствэм и жэрдэмк1э ди республикэмрэ Чехием и Монтпетрол компаниемрэ зэдэлэжьэну я мурадщ.
-Безенги аузым дэ1эпыкъуныгъэ щыщ1элъэ1уа ц1ыхухъумрэ ц1ыхубзымрэ уней вертолетк1э кърахьэхыжащ.
— Тэрч районым и Дейскэ жылагъуэм щэнхабзэмк1э унэр щ1эуэ къызэрагъэпэщыж.
-Ди тхыдэ напэк1уэц1хэм дызыщымыгъуазэ куэд щ1эуэ къытхузэ1узыхыж тхыдэтх, КъБ-м щэнхабзэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ Опрышко Олег нобэ къыщалъхуа махуэщ.
-Радиожурналист, филологие щ1эныгъэхэм я кандидат, артист, пародист Дзэгъащтэ Азэмэт.