Радио КБР 15.00 kab — 2019.01.29

— КъБ-м и ц1ыхубэ усак1уэ, Социалист лэжьыгъэм и л1ыхъужь К1ыщокъуэ Алим нобэ и фэеплъ махуэщ.(Тут Заур – УФ-м и ц1ыхубэ артист).— КъБ-м хьэрычэтыщ1эхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымк1э уполномоченнэ Афэсыж Юрий Кавказ Ищхъэрэм и хьэрычэтыщ1эхэр зыхэт зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.— Урысей Щ1эныгъэ Академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щ1эныгъэ центрым щ1эныгъэ-къэхутэныгъэ лабораториеу 2 къыщызэ1уахынущ.— «Еджэным ди нэ1э тедгъэтмэ – ди къэк1уэным гулъытэ худощ1» жыхуи1э программэ КъБ-м щагъэзащ1э.