Радио КБР 15.00 kab — 2018.12.11

— «Лъагап1эщ1эхэр» кадрхэр къыхэхынымк1э республикэ зэпеуэм и очнэ 1ыхьэм ц1ыху 202-рэ пхык1ащ.

— «КъБ-м егъэджэныгъэм зыщегъэужьын» къэрал программэм ипкъ итк1э Бахъсэн дэт ет1уанэ прогимназием яслэ гупит1ым тещ1ыхьа корпусыщ1э къыпащ1ыхь.

— «Бзабзэ» ансамблым и концерт Музыкэмк1э театрым ныщхьэбэ сыхьэт 19-м щ1идзэу щек1уэк1ынущ. (Еуаз Зубер — музыкант, фольклорист, «Бзабзэ» ансамблым и художественнэ унафэщ1).

— УФ-м и Конституцэм и махуэм ирихьэл1эу ныбжьыщ1эхэм паспортхэр щратыж 1уэхугъуэ пщэдей Налшык щек1уэк1ынущ.