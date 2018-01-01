Радио КБР 15.00 kab — 2018.11.22
-«Кавказ Ищхъэрэ федерал округым хьэрычэт 1уэхум зыщегъэужьыным» теухуа форум КъБ-м щек1уэк1ынущ.
— Илъэс 30 хъуауэ зи 1эпкълъэпкъым шэ хэлъа ц1ыхухъум ар къыщыхахыж операцэ ирагъэк1уэк1ащ республикэ клиникэ сымаджэщым и дохутырхэм.
— Хьэрып Эмират зэгуэтхэм Кавказ Ищхъэрэм и махуэхэр ет1анэгъэ щек1уэк1ынущ.
— КъБ-р, Адыгей республикэхэм щ1ыхь зи1э я артист Иуан Владимир псэужамэ нобэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирикъунут. (Шэрджэс Мухьэмэд – Къэбэрдей-Балъкъэр, Ингуш республикэхэм искусствэмк1э щ1ыхь зи1э я лэжьак1уэ).