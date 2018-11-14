Радио КБР 15.00 kab — 2018.11.14 15:33

— Нобэ ноябрым и 14-р фошыгъу узым пэщ1этыным и дунейпсо махуэщ.— Бынит1, е нэхъыбэ зи1э анэм мылъку зэрыратыным щыхьэт техъуэ сертификатыр п1алъэ к1эщ1ым къриубыдэу зыф1агъыхьэу ящ1ащ.— 1уащхьэмахуэ къэлъыхъуак1уэ-къегъэлак1уэ отрядым хэтхэр щрагъаджэ, абыхэм зыщагъасэ 1уэхугъуэхэр 1уащхьэмахуэ лъапэ и деж щек1уэк1ащ.— КъБ-м фэтэр куэду зэхэт унэ мы гъэм ятын хуейуэ щытхэм лэжьыгъэхэр зэрыщек1уэк1ым нобэ зыщигъэгъуэзащ КъБ-м ухуэныгъэмрэ гъуэгу хозяйствэмк1э и министр Къуныжь Вячеслав.— Налшык щы1э сабий садхэм илъэсищым нэс хъу ц1ык1ухэр здек1уэл1эну яслэхэр къыпащ1ыхьынущ.— «Гъэм и теплъэгъуэхэр» усэ пшыхьхэм я къык1элъык1уэ зэ1ущ1эр ноябрым и 18-м щы1энущ.