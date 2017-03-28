Радио КБР 13.00 rus — doktora v studiyu. — 2017.03.28 13:35

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.03.28 16:23

— Балъкъэр лъэпкъым къыхэжэнык1ахэм я ц1э къра1уащ.

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.03.28 16:22

— Республиканы башчысы малкъар халкъны алгъышлагъанды.

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.03.28 16:20

— В эти минуты на Площади Абхазии проходят народные гулянья.

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