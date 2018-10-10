Радио КБР 13.00 rus — 2018.10.10 13:25

— Делегация КБР принимает участие в политологическом форуме.(ЗАПИСЬ: А.Булатов, начальник Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей).— На «Эльбрусе» будут развивать активные виды спорта.— Члены Профсоюзов КБР участвуют в Северокавказском региональном семинаре-совещании работников госучреждений. (ЗАПИСЬ: С.Уваров, заместитель председателя профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ).— Специалисты Научного центра сердечнососудистой хирургии им. А. Н. Бакулева проводят консультативный прием в Нальчике.