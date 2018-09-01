Радио КБР 13.00 rus — 2018.09.04 13:25

— Возможны задержки по предоставлению услуг государственной кадастровой палатой в КБР( Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР -О.Ворокова).-В КБР доля выхаживания рожденных с экстремально низким весом детей достигает 93%.— Парламент Кабардино-Балкарской Республики объявил отбор в состав своей Молодежной палаты.— Алим Балкаров — серебряный призер Кубка Европы по дзюдо проходившего в Словакии.— Новости Гидпометцентра КБР(Синоптик-Е.Морозова.)