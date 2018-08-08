Радио КБР 13.00 rus — 2018.08.08 13:30

— Арендаторам КБР предлагают свободные земельные участки.— В Жемтале отменен карантин по бешенству.— Эльбрусский горнорудный комбинат подключат к энергоснабжению.— Специалисты кадастровой палаты обучают сотрудников многофункционального (Пресс-секретарь Федеральной кадастровой палаты Росреестра -КБР –-О.Ворокова.)— В Доме Правительства КБР прошло заседание(Заместитель председателя правительства КБР – министр инфраструктуры и цифрового развития КБР- В.Болотоков.)