Радио КБР 13.00 rus — 2018.08.02 13:29

— В Минкавказе говорили о развитии горнолыжного курорта «Эльбрус».— Военнослужащие подразделений тыла ВС РФ отметили свой профессиональный праздник. (ЗАПИСЬ: А.Токумева, старший специалист отдела материального обеспечения Управления Росгвардии по КБР).— В Баксане продолжаются работы по благоустройству городского парка.— В КБР ожидаются сильные дожди. (ЗАПИСЬ: К.Беров, главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).