Радио КБР 13.00 rus — 2018.04.11 13:33
-Глава КБР принимает участие в выездном совещание Секретаря Совета Безопасности РФ .
-В Приэльбрусье спасатели провели тренировку по лыжному альпинизму (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров).
-Дороги на горные перевалы закрыты до конца апреля.
— Сегодня в СГКИИ пройдет юбилейный вечер профессора института Валерия Шарибова. (ЗАПИСЬ: В.Шарибов).
— Сегодня прошел итоговый Совет Союза «Объединение организаций профсоюзов КБР.
— В КБГУ проходит фестиваль «Студенческая весна» (Сотрудник пресс-службы КБГУ- И.Долова.)