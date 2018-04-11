Радио КБР 13.00 rus — 2018.04.11 13:33

-Глава КБР принимает участие в выездном совещание Секретаря Совета Безопасности РФ .-В Приэльбрусье спасатели провели тренировку по лыжному альпинизму (Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров).-Дороги на горные перевалы закрыты до конца апреля.— Сегодня в СГКИИ пройдет юбилейный вечер профессора института Валерия Шарибова. (ЗАПИСЬ: В.Шарибов).— Сегодня прошел итоговый Совет Союза «Объединение организаций профсоюзов КБР.— В КБГУ проходит фестиваль «Студенческая весна» (Сотрудник пресс-службы КБГУ- И.Долова.)