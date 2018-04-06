Радио КБР 13.00 rus — 2018.04.06 13:32

— Вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности обсудят сегодня.(Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров)— Фонд социального страхования запустил мобильное приложение “Социальный навигатор”. (Исполняющий обязанности заместителя управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ по КБР- М. Куашев.)— Государственный комитет КБР по транспорту и связи подвел сегодня итоги своей работы в 2017 году.(Председатель Государственный комитет КБР по транспорту и связи- А.Кудаев.)— В Черекском районе состоялась Всероссийская акция «100 баллов для победы».