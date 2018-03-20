Радио КБР 13.00 rus — 2018.03.20

— Сегодня в Парламенте КБР прошло очередное заседание. (Уполномоченный по правам человека в КБР – Б.Зумакулов ).— В КБР проходит региональный этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». (Старший уполномоченный отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД КБР -Н.Маршенкулова .)— Делегация Минкавказа России посетит с рабочим визитом Германию и Австрию.— На повышение зарплат бюджетников Северному Кавказу дали 1,5 млрд рублей.— Спортсмены Кабардино-Балкарии завоевали 9 медалей на первенстве Северного Кавказа по самбо.— Район телевышке временно остался без водоснабжения.