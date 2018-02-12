Радио КБР 13.00 rus — 2018.02.12

— Представители КБР стали финалистами президентского конкурса «Лидеры России».— Сегодня проходит пресс-конференция прокурора Кабардино-Балкарской Республики Олега Жарикова.— ГПС по г. Нальчик обеспечивает пожарную безопасность на избирательных участках ( Инструктор пожарной профилактики по г.о. Нальчик — А.Вороков .)— Сегодня, подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике отмечают свой профессиональный праздник.— Классик» из Кабардино-Балкарии стал призером всероссийского мастерского турнира в Подольске.