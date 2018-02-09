Радио КБР 13.00 rus — 2018.02.09

— Сегодня в Нальчике стартовала межрегиональная конференция травматологов-ортопедов.(Травматолог –ортопед высшей квалификационной категорией, профессора кафедры ортопедии-травматологии и ВПХ Куб ГМУ г. Краснодара -А. Блаженко.)— Рособрнадзор в феврале проводит Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»— В Кабардино-Балкарии снизились случаи отравления угарным газом(Главный специалист по пропаганде, связи с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР -К. Беров.)— В Нальчике фестиваль международного документального кино «Мы в большом мире. Истории из жизни.»-Именитая легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене (Кучина) одержала безоговорочную победу на международном турнире в Испании.