Радио КБР 13.00 rus — 2017.12.29 13:27

— В КБР сохраняется лавиноопасность.— На горнолыжном курорте «Приэльбрусье» организовано круглосуточное дежурство сотрудников ГУ МЧС России по КБР.— В Нальчике проходит межрегиональная интеллектуальная игра на знание основ ислама. (ЗАПИСЬ: Х.Дзасежев, председатель ДУМ КБР).— В КБР задержан начальник отдела наркоконтроля управления МВД по г. Нальчику.— В период новогодних праздников движение по центральным улицам в Нальчике будет временно приостановлено. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, старший специалист отдела пропаганды УГИБДД по КБР).