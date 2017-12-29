Радио КБР 13.00 rus — 2017.12.29 13:27
— В КБР сохраняется лавиноопасность.
— На горнолыжном курорте «Приэльбрусье» организовано круглосуточное дежурство сотрудников ГУ МЧС России по КБР.
— В Нальчике проходит межрегиональная интеллектуальная игра на знание основ ислама. (ЗАПИСЬ: Х.Дзасежев, председатель ДУМ КБР).
— В КБР задержан начальник отдела наркоконтроля управления МВД по г. Нальчику.
— В период новогодних праздников движение по центральным улицам в Нальчике будет временно приостановлено. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, старший специалист отдела пропаганды УГИБДД по КБР).