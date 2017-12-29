Радио КБР 13.00 rus — 2017.12.29 13:27
— В КБР сохраняется лавиноопасность.
— На горнолыжном курорте «Приэльбрусье» организовано круглосуточное дежурство сотрудников ГУ МЧС России по КБР.
— В Нальчике проходит межрегиональная интеллектуальная игра на знание основ ислама. (ЗАПИСЬ: Х.Дзасежев, председатель ДУМ КБР).
— В КБР задержан начальник отдела наркоконтроля управления МВД по г. Нальчику.
— В период новогодних праздников движение по центральным улицам в Нальчике будет временно приостановлено. (ЗАПИСЬ: А.Моторова, старший специалист отдела пропаганды УГИБДД по КБР).

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Радио КБР 18.00 kab — 2017.12.29 18:33

— Школак1уэ зэчийф1эхэм республикэ унафэщ1ыр я1ущащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2017.12.29 18:32

— Юрий Коков фахмулу жаш тёлю бла тюбешгенди

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Радио КБР 18.00 rus — 2017.12.29 18:31

— Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.12.29 16:30

— Школак1уэ зэчийф1эхэм республикэ унафэщ1ыр я1ущащ.

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Radio
Радио

Радио КБР 16.00 bal — 2017.12.29 16:29

— Юрий Коков фахмулу жаш тёлю бла тюбешгенди

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 16.00 rus — 2017.12.29 16:28

— Сегодня Юрий Коков встретился с лучшими учащимися школ республики.

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