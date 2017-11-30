Радио КБР 13.00 rus — 2017.11.30 13:24

— В с.п. Озрек Лескенского муниципального района проходит выездное заседание президиума парламента Кабардино-Балкарской Республики.(ЗАПИСЬ: Е.Бесланеева, корреспондент программы «Вести Кабардино-Балкария»).— В центре медицинской реабилитации Межрайонной многопрофильной больницы с. Анзорей состоялся прием пациентов рамках Дня открытых дверей.— В Чегемском районе завершаются работы по строительству первой очереди рыбоводного хозяйства ООО «Кавказ-рыба».— Сегодня в Нальчике состоится Первый региональный форум «PROАКТИВНОСТЬ — 2017». (ЗАПИСЬ: О.Чегемокова, председатель молодежного совета при Общественной палате КБР ).