Радио КБР 13.00 rus — 2017.11.29 13:24

— Глава КБР встретился с руководителем Федерального агентства по управлению госимуществом.— В Кабардино-Балкарии выясняются обстоятельства ДТП в Прохладненском районе.-Лавинная безопасность туристического кластера горнолыжного курорта «Приэльбрусье» находится особом контроле МЧС России( Старший специалист – эксперт по связям с общественностью ГУ МЧС России по КБР -А. Алтудов.)— Сегодня состоялось заседание Комитета при Парламенте КБР по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно- энергетическому комплексу. (Руководитель Некоммерческого Фонда «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов КБР» А. Шогенов. )— Сотрудники и ветераны Пограничной службы приняли участие в патриотическая акции(Сотрудник пресс-службы Пограничного Управления ФСБ России по КБР -Константин)-Сегодня в Псыгансу начинается двухдневный Открытый республиканский турнир по универсальному бою среди юниоров.